Фото модели с весом в полтора центнера признали лучшим за год
Женщина разместила в Instagram видео своей речи с церемонии награждения
150-килограммовая модель Тесс Холлидей поделилась с подписчиками в своем Instagram радостной новостью: обложка модного журнала Cosmopolitan с ее изображением признана лучшей за 2018 год. Женщина также разместила в сети видео своей речи с церемонии награждения.
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"Эта награда – доказательство того, что несмотря на долгий путь, который еще предстоит преодолеть, люди уже заботятся об инклюзивности и создании ощущения нужности для каждого человека в этом мире", – добавила модель в подписи.
К слову, Холлидей снялась для октябрьской обложки журнала Cosmopolitan в 2018 году. "Я без преувеличения девушка Cosmo! – продолжает Тесс. – Не могу поверить, что говорю это! Спасибо британскому журналу Cosmopolitan за эту невероятную возможность. Если бы я увидела такое тело, как у меня, в этом журнале, когда была юной, это изменило бы мою жизнь. И надеюсь, это изменит жизнь кого-то из вас".
Напомним, модель plus size призывает бойкотировать шоу Victoria's Secret. Кроме того, мы опубликовали фото "пышнотелой копии" Меган Маркл без одежды.
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