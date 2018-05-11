Фото надкушенного беляша заблокировали за аморальность

Снимок пирожка случайно признали порнографическим

Беляши. Фото: youtube

Модераторы развлекательного портала Pikabu заблокировали фотографию надкушенного беляша за нарушение морально-этических норм.

Юзер рассказал, как посетил кулинарию в городе Вычегда, остался недоволен едой и решил написать отзыв. Он сфотографировал некачественную продукцию и опубликовал в приложении 2ГИС. Однако через некоторое время модераторы скрыли пост, назвав изображение неприемлемым.

Беляш Фото: plagioklaz / Pikabu

"Фотография не соответствует морально-этическим нормам", – сообщалось в письме. Скриншот автор прикрепил к посту.

"Интересно, в этой компании запрещено смотреть на свинину или надкусанные беляши?" – иронически спросил он.

Пост быстро стал популярным и собрал несколько сотен комментариев. Один из пользователей предположил, что беляш был настолько плох, что не понравился не только автору, но и сотрудникам картографического сервиса.

Для создания качественного и успешного домашнего порноролика необходимо соблюсти ряд условий, о которых рассказала профессиональная актриса и режиссер фильмов для взрослых. Рекомендации Пандоры Блейк опубликованы изданием Dazed в День всех влюбленных.

Кроме этого, мы писали, что на вокзале в Вашингтоне на электронном табло транслировалась порнография.

Инцидент произошел в вечерний час пик. Через несколько минут после того, как на нем началась трансляция неприличного видео, видеоэкран отключили.

В администрации вокзала рассказали, что хакеры взломали их программное обеспечение. Полиция пока не нашла ответственных за произошедшее. Работники вокзала пытаются определить, как кто-то смог получить доступ к табло.