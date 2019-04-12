Девушка повисла над пропастью ради красивого фото: реакция пользователей сети

На снимке блогерша фактически повисла над пропастью

Блогеры из США Келли и Коди Фото: instagram.com/positravelty

Фотография блогеров из США Келли и Коди, которая недавно появилась в Instagram и набрала 18 тысяч лайков, вызвала жесткие споры в сети. Юзеры активно обсуждают снимок, на котором целующая возлюбленного девушка фактически повисла над пропастью.

Читайте также Пенсионер завел блог на YouTube и внезапно прославился

"Наша самая большая сила в жизни, самый главный принцип — интуиция. Только вы можете знать ваше тело, чувствовать пространство вокруг вас и понимать ваши способности", – написали блогеры под изображением.



2 Апр 2019 в 7:27 PDT INSTAGRAM (@positravelty)

В свою очередь, пользователи отреагировали на фотографию по-разному, некоторые – с нескрываемым осуждением. "Самая тупая вещь, которую я видел за сегодня. Представьте, что было бы, если бы она упала. И все ради славы в интернете". Впрочем, были и такие, кому снимок пришелся по душе: "Келли, ты такая смелая! Не знаю, смогла бы ли я так же повиснуть с одной стороны бассейна. Чудесная картинка!".

На фото видно, что Коди стоит в бассейне и целует Келли, которая висит над пропастью, держась за его руки.

Напомним, британка сколотила состояние благодаря необычному навыку.

Смотрите видео: история любви американской бьюти-блогерши

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram