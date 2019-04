Фото россиянки признали одним из самых лучших в мире

На снимке показано "превращение девушки в женщину"

Работа Дианы Маркосян под названием "Кубанита" Фото: Magnumphotos

Международный конкурс фотожурналистов World Press Photo объявил своих победителей. Среди прочих, жюри признали одним из самых лучших снимок россиянки Дианы Маркосян под названием "Кубанита". Эта работа заняла первое место в категории "Проблемы современности", сообщается на сайте премии.

На снимке запечатлена 15-летняя девушка по имени Пура. Она едет на автомобиле в розовом платье по одному из районов Гаваны, а жители готовятся отметить ее день рождения. Пятнадцатилетие в латинской культуре — особый праздник, который символизирует превращение девочки в женщину.

А вот главный приз фотоконкурса завоевал американский фотограф Джон Мур, который снял на фото пограничники США, обыскивающего женщину из Гондураса на глазах у ее маленькой дочери. Обе пытались пробраться в страну в составе "каравана мигрантов".

Диана Маркосян – родилась в России, но выросла в Калифорнии (США). По мнению жюри, ее работы носят концептуальный и документальный характер. Маркосян публиковались во многих авторитетных изданиях, в том числе National Geographic Magazine, The New Yorker и The New York Times.

Напомним, в 2018 году это же фото Дианы Маркосян вошло в список ТОП-100 лучших фотографий года по версии журнала Time. Кроме этого, мы опубликовали лучшие тревел-фото 2018 года из разных стран мира.

