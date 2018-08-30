Фото самых модных джинсов на осень-2018 взорвали интернет: "Писк извращения"

Этот фасон является главным трендом осени 2018 года

Модные джинсы на осень 2018 года. Фото: pixabay

Итальянский бренд Unravel Project представил коллекцию джинсов оригинального кроя со швами наружу. По мнению модных экспертов, такие джинсы один из главных трендов осени 2018 года, сообщает издание The Independent.

Inside-Out Jeans выглядят как обычные, только одеты шиворот-навыворот. Это oversize джинсы с оригинальной надписью на английском языке на переднем кармане "Для того, чтобы создать что-то новое, нужно сначала разрушить что-то старое".

Модные джинсы на осень 2018 года. Фото: Unravel Project Модные джинсы на осень 2018 года. Фото: Unravel Project Модные джинсы на осень 2018 года. Фото: Unravel Project Модные джинсы на осень 2018 года. Фото: Unravel Project Модные джинсы на осень 2018 года. Фото: Unravel Project 1/5

Кроме бренда Unravel Project, похожую коллекцию представил Helmut Lang из Австралии.

Пользователи сети уже успели назвать этот фасон джинсов "писком извращения", хотя многим юзерам идея дизайнеров пришлась по вкусу.

Напомним, ранее мы писали, что джинсы-стринги взорвали сеть. Новинка PrettyLittleThing вызвала ступор у поклонников бренда. Джинсы-стринги, которые марка запустила в продажу, не нашли понимания среди потенциальных покупателей. Возмущение они вылили в Twitter.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о модных джинсах: ТОП-5 моделей для стильного образа.

О том, почему мода прошлого века стремительно врывается в современность, смотрите на видео ниже: