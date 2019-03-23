Фото украинца признали лучшим на международном конкурсе

Снимок отметили в категории "Приз зрительских симпатий"

Родина-мать Фото: Сергей Ристенко

Снимок украинского фотографа Сергея Ристенко признан лучшим на международном конкурсе SkyPixel Aerial Photography & Video Contest 2018. Это один из самых известных конкурсов аэрофотосъемки и аэровидеосъемки в мире.

На фотографии Ристенко запечатлен известный столичный монумент "Родина-мать", покрытый осенним туманом. Снимок назвали одним из лучших в категории "Приз зрительских симпатий".

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Гран-при конкурса получил немецкий фотограф Дерик Баумгартнер, который запечатлел Мон-Сен-Мишель — остров-крепость в Нормандии, пользующийся большой популярностью среди туристов. Лучшей в категории видео оказалась работа австралийца Аина Раадика, который в своем ролике собрал любимые моменты из путешествий из Новой Зеландии, Японии и родной Австралии.

Скриншот / SkyPixel Aerial Photography & Video Contest

Напомним, показали лучшие тревел-фото 2018 года из разных стран мира. Кроме этого, названы лучшие снимки 2018 года. Также мы писали о невероятных фотографиях из традиционных индийских свадеб.

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