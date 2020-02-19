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Фото украинского Розового озера попало в финал престижного конкурса

Снимки Евгения Самученка вошли в шорт-листа конкурса Sony World Photo Awards

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:17
Розовое озеро в Херсонской области
Розовое озеро в Херсонской области
Фото: instagram.com/qliebin

Снимки одесского фотографа Евгения Самученка вошли в шорт-листа конкурса Sony World Photo Awards. Серия работ называется At the Pink Planet ("На Розовой планете"). На кадрах изображены пейзажи Лемурийского озера (Херсонская область, Украина). Об этом Самученко сообщил на своей странице в Facebook.

"Когда впервые видишь розовое озеро в Херсонской области, то кажется, будто попал на другую планету. Летом микроскопические водоросли окрашивают воду в розовый и красный цвета. Найти место, откуда можно посмотреть на озеро сверху, почти невозможно, поэтому я решил использовать дрон", – рассказал Евгений.

INSTAGRAM

Парень отметил, что конкуренция на конкурсе Sony World Photo Awards очень высокая. "В этом году представлено 135 тыс. снимков из 163 стран", – написал он в Facebook.

Напомним, "Сегодня" рассказывали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе. Кроме этого, мы делали подборку самых забавных фотографий животных.

Смотрите видео: Розовое озеро в Украине, где находится и какие имеет лечебные свойства

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Источник: Сегодня
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