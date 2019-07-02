Фото забавной кошки с потомством развеселило интернет
Курьезный снимок появился на популярном ресурсе Reddit и сразу стал хитом сети
Один из юзеров популярного ресурса Reddit под ником Alendelonodekolon опубликовал забавный снимок под названием "Возвращение блудного сына". На фотографии показано, как кошка несет в зубах свое потомство.
Интернет-пользователям взгляд матери-кошки напомнил собственные истории из детства и стал поводом для шуток. "Она похожа на мою маму, которая готовится задать мне трепку", – написал один из пользователей Reddit в комментариях.
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"Когда вы просто хотите играть со своими друзьями еще 5 минут, но пришло время идти домой", – отметил другой. "Этот питомец только что съел недельный запас корма и половину содержимого кошачьего лотка, следующие несколько дней с ним будешь сидеть ты!" – посмеялся третий.
За несколько дней пост Alendelonodekolon собрал больше 20 тысяч просмотров и сотню комментариев.
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