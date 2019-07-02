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Фото забавной кошки с потомством развеселило интернет

Курьезный снимок появился на популярном ресурсе Reddit и сразу стал хитом сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
Забавный снимок кошки стал хитом сети
Забавный снимок кошки стал хитом сети
Фото: reddit.com/user/alendelonodekolon

Один из юзеров популярного ресурса Reddit под ником Alendelonodekolon опубликовал забавный снимок под названием "Возвращение блудного сына". На фотографии показано, как кошка несет в зубах свое потомство. 

Интернет-пользователям взгляд матери-кошки напомнил собственные истории из детства и стал поводом для шуток. "Она похожа на мою маму, которая готовится задать мне трепку", – написал один из пользователей Reddit в комментариях.

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"Когда вы просто хотите играть со своими друзьями еще 5 минут, но пришло время идти домой", – отметил другой. "Этот питомец только что съел недельный запас корма и половину содержимого кошачьего лотка, следующие несколько дней с ним будешь сидеть ты!" – посмеялся третий. 

В сеть попал забавный снимок кошки
В сеть попал забавный снимок кошки
Фото: reddit.com/user/alendelonodekolon

За несколько дней пост Alendelonodekolon собрал больше 20 тысяч просмотров и сотню комментариев. 

Ранее "Сегодня" рассказывали, как кот с необычной внешностью стал звездой интернета. Кроме того, мы показывали фото загадочную кошку-лису.

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Источник: Сегодня
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