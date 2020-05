Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

При обработке фотографий он изменил цвет ее платья

Свадебный фотограф преподал урок свекрови, которая пришла на свадьбу к своему сыну в белом платье. Женщина сделала это назло, поскольку незадолго до торжественной церемонии поссорилась с невестой. Фотография и критические комментарии пользователей Сети появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами"). Об этом пишет таблоид The Sun.

Фото: facebook.com/thatsitimweddingshaming

На обнародованных снимках запечатлена женщина в белом платье в пол с открытыми плечами. Наряд был белого цвета и отвлекал внимание от главной героини мероприятия – невесты. "Наконец-то у меня появилось что-то, чем можно поделиться! Свекровь бросила вызов невесте и надела белое платье", – рассказала в описании автор поста.

Фотограф решил выручить невесту и "наказать" ее свекровь. Он при обработке снимков изменил цвет платья матери жениха. Теперь на всех фото женщина позирует в платье ярко-красного цвета.

"Платье сидит на ней ужасно", "Откуда берутся такие свекрови?", "Как же я ненавижу таких свекровей", "Это не просто белое платье, это платье свадебного фасона", – раскритиковали поступок матери жениха подписчики сообщества в комментариях.

