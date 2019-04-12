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Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

Курьезные фотографии парень опубликовал в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Кристиан Велер снимает на фото псов, которые ловят вкусняшки Фото: instagram.com/vieler.photography
Кристиан Велер снимает на фото псов, которые ловят вкусняшки
Фото: instagram.com/vieler.photography

Фотограф Кристиан Велер нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду, и назвал этот проект "Лакомство". Собаки выглядят очень смешными и уморительными, когда пытаются поймать вкусняшку, а кадры процесса смотрятся волнительно и забавно.

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Все началось тогда, когда парень решил сфотографировать свою собаку Лотте, но она была очень спокойной девочкой. И оживить ее смогло только любимое лакомство. Кристиан стал бросать ей вкусняшки и делать в этот момент фото. Теперь он фотографирует собак каждый день.

Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
Парень фотографирует ловящих еду псов
Фото: instagram.com/vieler.photography
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Напомним,забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.

Кроме этого, "Сегодня" писали о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

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Источник: Wuzzup
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