Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак
Курьезные фотографии парень опубликовал в Instagram
Фотограф Кристиан Велер нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду, и назвал этот проект "Лакомство". Собаки выглядят очень смешными и уморительными, когда пытаются поймать вкусняшку, а кадры процесса смотрятся волнительно и забавно.
Все началось тогда, когда парень решил сфотографировать свою собаку Лотте, но она была очень спокойной девочкой. И оживить ее смогло только любимое лакомство. Кристиан стал бросать ей вкусняшки и делать в этот момент фото. Теперь он фотографирует собак каждый день.
Напомним,забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.
Кроме этого, "Сегодня" писали о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу.
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