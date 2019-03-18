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Фотограф сделал снимок невероятного природного явления

Мужчина сделал снимки "световых столбов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Фотограф снял на севере редкое природное явление
Фотограф снял на севере редкое природное явление
Фото: Pixabay

Фотограф Валентин Жиганов стал свидетелем появления солнечных столбов над городом Апатиты Мурманской области в России и сделал восхитительные снимки этого природного явления на фоне ЛЭП, дорожных трасс. Часть своих фотографий он выложил в Instagram, видео со съемок опубликовано на YouTube.

В разговоре с Daily Mail Жиганов отметил, что раньше никогда не видел световые столбы. По его словам, сначала он планировал снять двух девушек в джакузи в лесу на фоне северного сияния, однако потом заметил вертикальные полосы света со стороны города и решил их запечатлеть.
 

INSTAGRAM

Напомним, над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы. Природное явление сфотографировал плотник Кертис Кристенсен по дороге на работу. "Это хвост крупного холодного фронта, охватившего Соединенные Штаты на этой неделе. Такое часто происходит в этом году, но я никогда не видел настолько большого облака, протянутого вдоль всего горизонта. В социальных сетях все ошеломлены", - прокомментировал Кертис.

Кроме этого, мы писали, что жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления - валового облака, или так называемого грозового воротника.

Смотрите видео: в США засняли "бога, идущего по облакам"

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