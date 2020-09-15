Фотограф сравнил настоящий Париж и его точную копию в Китае

Франсуа Прост издал увлекательную книгу "Париж, Китай"

В Китае есть точные копии итальянской Венеции, австрийского Гальштата и, конечно же, французского Парижа. Фотографа Франсуа Проста настолько вдохновила тема сравнения "оригинала" и "копии", что он решил издать книгу – "Париж, Китай", в которую вошли его снимки, сделанные в 2017 году в китайском городе Тяньдучэн.

Город Тяньдучэн построили в 2007 году. Там с точностью воссоздается архитектура французской столицы. Конечно же, в китайском городке есть своя Эйфелева башня и даже свой Версаль. В результате отличить его от аутентичного практически невозможно.

Однако, по словам Проста, кроме архитектуры, Тяньдучэн больше ничего не позаимствовал у своего аналога. "Это натолкнуло меня на мысль, что место в основном формируется людьми, а не архитектурой, поэтому я начал фотографировать и людей", – рассказывает Франсуа в интервью изданию Insider.

В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost В Китае построили точную копию Парижа. Слева на фото – столица Франции, справа – город Тяньдучэн Фото: Francois Prost 1/11

Главное преимущество Тяньдучэна в том, что там нет толп туристов.

"Мы же понимаем, что Елисейские поля – это международная туристическая достопримечательность. Местные жители не ходят туда без особой надобности. Аналогичные магазины и рестораны можно найти в любой точке мира. Думаю, в будущем эти места потеряют свою аутентичность и люди, возможно, перейдут к фальшивым", – резюмирует Прост.

Напомним, ранее мы показывали на видео крупнейший в мире комплекс бело-голубого фарфора в китайском городском округе Наньчан. Кроме этого, в Пхенчхане открыли "первое супер-черное строение" – павильон британского архитектора Асифа Кхана.

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