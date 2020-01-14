Фотограф удивил необычным снимком со свадьбы

Церемония бракосочетания прошла 12 января, в воскресенье

Снимок со свадьбы пары из Филиппин удивил Сеть Фото: Orlova Maria / Unsplash

Влюбленные Чино и Кат Вафлор из Филиппин сыграли свадьбу, несмотря на извержение вулкана Тааль, расположенного в 60 километрах к югу от города Манилы, остров Лусон. Об этом сообщается на Facebook-странице Savanna Farm Tagaytay by Solange.

Церемония бракосочетания прошла 12 января, в воскресенье. Свадебный фотограф запечатлел брачующихся на фоне столба пепла. По его словам, гости на торжестве знали об опасности и отслеживали новости об извержении. "Это страшно красиво", – написал один из пользователей Сети под снимком.

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Продолжительное извержение создало столбы пепла от 10 до 14 километров над кратером. Несколько близлежащих городов эвакуировали. Эксперты предупреждают о возможности еще одного опасного извержения.

Напомним, ранее в Сети опубликовали самые неудачные свадебные фото. Кроме этого, "Сегодня" писали, как парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его снимок назвали лучшим в мире.

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