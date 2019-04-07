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Гадания на Благовещение 2019: ТОП-3 популярных предсказаний

Какие гадания на Благовещение расскажут о суженом, о судьбе и о будущей жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:30
Гадания на Благовещение
Гадания на Благовещение
Фото: Depositphotos

7 апреля отмечается великий праздник Благовещения. В 2019 году он приходится на воскресенье, выходной день. По каким приметам и гаданиям девушки в старину узнавали о своем суженом на Благовещение, узнайте в нашей статье.

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Одним из любимых развлечений в праздник у незамужних девушек были гадания и ворожба. К примеру, на Благовещение следили за поведением птиц и погодой, чтобы предсказать будущее. Вообще на картах гадать на Благовещение нельзя, потому что церковь не приветствует карточные гадания, а тем более в такой великий праздник. Зато девушки издавна пытались заглянуть в будущее, обращая внимание на народные приметы в день Благовещения, а еще погадать на суженого.

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  • Гадание на Благовещение о замужестве по веточке

В день Благовещения девушки пытались узнать, выйдут ли они замуж в нынешнем году. Для этого брали небольшую живую и гибкую веточку и на ночь клали ее под подушку, при этом загадав заветное желание. А на утро смотрели: если веточка оставалась целой – это значило, что желание не сбудется, а вот если она ломалась, можно готовиться к свадьбе.

А вот самым верным знаком о скором замужестве среди девушек считался найденный в день Благовещения весенний первоцвет (примула).

  • Как гадать на Благовещение на суженого по птицам

Если у девушки есть несколько претендентов на руку и сердце, и перед ней стоит проблема, кого выбрать, на помощь придет гадание по птицам. Нужно на каждого парня загадать свою птицу, например, воробья, ворону, синицу, голубя и т.д. А затем выйти на улицу и внимательно наблюдать, кто из пернатых раньше других попадется на глаза, тот парень и будет суженым.

Также на Благовещение утром после пробуждения девушки спешили к окну, чтобы посмотреть, какая из птиц прилетит первой. Голубь или синица – добрый знак к приятным переменам в личной жизни. Ворона – к печали, а воробей – к денежным растратам.

  • Гадание на Благовещение на жениха по выпечке

На благовещение часто пекли булочки в виде жаворонков, чтобы привлечь весну, тепло, урожай и приятные перемены в жизни. На этих птичках тоже можно гадать на суженого. Для этого следует нарезать бумажки, вписать в них имена предполагаемых кандидатов в мужья, а затем вложить в несколько булочек. С каким именем попадется булочка, от того и ждать сватов.

А вот на церковной просфоре гадали, спрятав в одну из них монетку. Затем звали всех членов семьи  вместе и предлагали выбрать себе освященную просфору. Кому из членов семьи попадется хлеб с денежкой, тот весь год не будет знать нужды.

Ранее мы рассказывали о церковных праздниках и постах в апреле 2019.

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