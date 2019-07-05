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Гадания на Ивана Купала 2019: как изменить свою судьбу

Погадайте на Ивана Купала 7 июля, чтобы узнать свою судьбу и встретить любовь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:58
Гадания на Ивана Купала
Гадания на Ивана Купала
Фото: pexels.com

Праздник Ивана Купала наступит уже завтра, в ночь с 6 на 7 июля. Люди верили, что это особенная купальская ночь – ночь чудес и магии, когда духи земли, воды, огня и трав могут говорить, а значит, это лучшее время, чтобы попросить у древних могучих сил помощи в делах и приоткрыть свое будущее. Гадания на Ивана Купала считаются самым верными и точными, а произнесенные заговоры и задуманные желания обязательно сбываются.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

7 июля на праздник Ивана Купала 2019 девушки будут запускать по воде венки и собираться на девичники ради одной цели – изменить свою судьбу и привлечь в жизнь настоящую любовь. Эти семь старинных гаданий помогут в этом.

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Гадания на Ивана Купала на травах

В купальскую ночь нужно нарвать разных трав и цветов, а вернувшись домой, спрятать букет под подушкой. Проснувшись утром, следует рассмотреть травы: если девушка насчитает 12 разных трав, в этом году она, скорее всего, выйдет замуж.

Гадания на Ивана Купала по кругам на воде

Это гадание на Ивана Купала хорошо тем, что проводится в домашних условиях. Можно использовать воду, набранную в обычный тазик. Для начала нужно загадать желание, например, за кого и как скоро хочется выйти замуж, а потом бросить в воду камешек и считать круги:

  • если будет четное количество — желание сбудется;
  • если нечетное — увы, нет.

Гадание с венком на Ивана Купала

Молодая девушка, которая хочет узнать о своем суженом, плетет венок из цветов и трав. Затем вставляет в него лучину и пускает по воде. Дальше все зависит от поведения венка:

  • если венок быстро отплывет от берега — это сулит счастливую жизнь и хорошего мужа;
  • если венок уплывает дальше венков подруг — девушка будет самой счастливой;
  • если венок сразу утонет — парень разлюбит девушку, в этом году она не выйдет замуж.

Гадания на Ивана Купала по костру

Свою судьбу можно узнать не только у стихии воды, но и при помощи огня. Для этого гадания на Ивана Купала нужно смастерить еще один венок, а ночью бросить его в костер:

  • если венок на лету перехватил какой-нибудь парень — это суженый;
  • если венки девушек угодят в костер, то первой замуж выйдет та, чей венок сгорит первым.

Гадание в ночь Ивана Купала на папоротнике

Это гадание поможет определиться тем девушкам, за которым ухаживают сразу несколько парней. В купальскую ночь нужно взять для каждого претендента по ветке папоротника (пометить их цветными нитками, чтобы не перепутать). Во время гуляний веточки папоротника прижимаются к речному дну и резко отпускаются. Парень, задуманный на веточку, всплывшую первой, будет суженым.

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Гадание на любовь на ромашке

Берутся два цветка ромашки (один — девушка, другой — ее возлюбленный) и аккуратно укладываются в воду:

  • если ромашки поплывут вместе — пара будет счастлива вместе;
  • если разойдутся — пара скоро распадется.

Купальское гадание на свечном воске

Растапливаете воск свечи, а затем выливается в тазик с водой:

  • если воск в воде принял очертания кольца или свечи — это к свадьбе;
  • очертания похожи на сердца — к любви;
  • вы видите в тазике очертание звезды — к удаче;
  • если воск принял форму цветка — к новому ухажеру;
  • вы рассмотрели фигуру человека — к другу.

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать на Ивана Купала 2019.

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Источник: Сегодня
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