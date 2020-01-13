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Лучшие гадания на Старый Новый год: как и когда гадают

Сайт Сегодня.Lifestyle расскажет, как гадать на Старый Новый год дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:44
Гадание на Старый Новый год. Фото: ru.depositphotos.com
Гадание на Старый Новый год.
Фото: ru.depositphotos.com

На Старый Новый год девушки традиционно гадают на свою судьбу и мужа. Мы собрали для вас несколько способов узнать, что вас ждет в будущем. Проведите вечер в канун Старого Нового вечера по интересной и нестандартным развлечением – гаданием.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

Гадание на Старый Новый год с чашками

Сколько человек будут гадать, столько нужно чашек. По чашкам необходимо разложить кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в одну налить воды. С закрытыми глазами каждый из гадающих выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, таким и будет ближайшее будущее.

  • Кольцо означает скорую свадьбу,
  • хлеб – достаток,
  • монета – богатство,
  • сахар – веселье,
  • соль – неудачу,
  • лук – слезы.
  • Чашка с водой предвещает жизнь без особых перемен.

Гадание на Старый Новый год на зернах

Возьмите банку с любой крупой и задайте интересующий вас вопрос. Затем достаньте левой рукой горсть зерен и пересчитайте их. Четное количество означает положительный ответ на ваш вопрос, а нечетное – отрицательный.

Гадание на Старый Новый год на варениках

Это одно из наиболее традиционных гаданий на Старый Новый год. Хозяйка дома готовит вареники с картошкой или капустой, и в некоторые из них кладет неожиданную начинку. По тому, кому что попадется, определяют судьбу человека в новом году. Например, леденец означает сладкую жизнь, бумажная купюра или монетка – обогащение, конфеты-драже – пополнение в семье, нитка – длинную дорогу, путешествие, пуговица – красивые обновки, перчинка – яркую жизнь "с перчинкой".

Гадание на Старый Новый год на суженого

В ночь с 13 на 14 января незамужним девушкам нужно положить под подушку четыре карты с изображениями королей разных мастей. На утро нужно вытащить одну карту. Но не смотреть. Какой масти будет король, таким будет и будущий муж. Пиковый король – старый и ревнивый муж, трефовый – муж-военный, червовый – молодой и богатый суженый, а бубновый король значит, что муж будет желанным.

Гадание на Старый Новый год на имя суженого

Узнать имя будущего мужа на Старый Новый год очень просто. Достаточно просто выйти на улицу и попросить первого встречного мужчину назвать его имя.

Гадание на Старый Новый год по книге

Узнать ответ на свой вопрос на Старый Новый год можно с помощью книги. Мысленно озвучьте свой вопрос и в наугад выбранной книге назовите номер страницы и строки. Фраза, написанная в этом месте, и послужит ответом на ваш вопрос.

Напомним, ранее мы собрали для вас самые интересные, правдивые и прикольные гадания на Старый Новый год, которые можно проводить дома в веселой компании подруг или же в одиночестве, наедине со своими сокровенными мыслями.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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