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Старый Новый год: ТОП-7 правдивые гадания

Узнайте лучшие гадания на Старый Новый год 13 января на суженого и на желания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08

Гадания на Старый Новый год проводятся вечером 13 января, как раз накануне наступления Нового года по старому стилю. Святочные гадания считаются самыми достоверными и правильными, особенно если вы хотите узнать свою судьбу, погадать на жениха и на исполнение желания.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

Мы собрали для вас самые интересные, правдивые и прикольные гадания на Старый Новый год на суженого и на судьбу, которые можно проводить дома в веселой компании подруг или же в одиночестве, наедине со своими сокровенными мыслями.

Гадание на Старый Новый год на будущее

На листочках бумаги напишите разные важные события, к примеру, свадьба, путешествие, работа, переезд и т.д. Разложите эти листики вокруг миски с водой, а в воду аккуратно опустите ореховую скорлупу со свечой внутри. Закройте глаза и подумайте о своем будущем. А затем понаблюдайте за скорлупкой – к какому краю она приплывет, то событие наиболее вероятно сбудется в нынешнем году.

Гадание на суженого на Старый Новый год

Ту же самую миску с водой используют и для гадания, которое поможет узнать имя жениха. Напишите на листочках бумаги имена парней, которые вам нравятся, или кто за вами ухаживает. Одну бумажку оставьте пустой. А теперь пустите свечу по воде и наблюдайте, к кому она поплывет. Если это окажется пустой лист, значит, вам еще не пришло время встретить свою судьбу в наступающем году.

Гадание на Старый Новый год дома на воске

Зажгите свечу, подумайте о своей судьбе и налейте немного воска в миску с водой. А теперь включите фантазию и внимательно рассмотрите фигуру, которая у вас получилась. На что она похожа, таким и будет ваше будущее. Дом символизирует новую жизнь, хозяйство, домашние хлопоты. Кольцо и другие украшения – к скорой свадьбе. Одежда – к обновлению. Деревья – к радостным событиям. Собака – к новому другу. А вот непонятные или уродливые фигуры сулят неприятности и болезни.

Гадание на Старый Новый год на желание

Загадайте желание, запишите его на листе бумаги, затем скомкайте, положите на тарелку и сожгите. А далее внимательно рассмотрите фигуру, которая получилась. Можно также рассматривать тень на стене. На что она похожа, какие ассоциации вызывает? Таким и будет ответ на ваш вопрос и желание.

Простые гадания на Старый Новый год на замужество

Возьмите свою обувь, к примеру, сапожок или ботинок, выйдите на порог и подумайте о суженом. Повернитесь к снегу спиной и бросьте обувь через плечо. Куда повернется носок, оттуда и ждать жениха. Особенно весело гадать на обувь в компании подруг, а потом разыскивать в снегу свои сапожки.

Гадание на Старый Новый год на картах перед сном

Возьмите из колоды четыре короля и загадайте на каждого имена мужчин – знакомых или даже незнакомых. Перетасуйте и положите под подушку. Съешьте грудку соли и произнесите заклинание: "Суженый мой, ряженый, приди ко мне, напои меня водой!" Затем ложитесь спать. Во сне к вам придет ваш суженый, чтобы напоить водой. Если же сна не было, достаньте из-под подушки одну карту – это и будет ваш жених.

Популярное гадание на Старый Новый год на замужество

Для этого гадания возьмите стакан с водой, нитку и колечко. Загадайте желание о своем замужестве. Затем привяжите кольцо к длинной нитке и опустите на дно стакана. Далее медленно поднимайте кольцо из воды и наблюдайте, как оно будет раскачиваться. Сколько раз кольцо ударится о стенки стакана – через столько лет и будет ваша свадьба.

Напомним, ранее мы рассказали историю праздника Старый Новый год, его традиции и приметы.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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