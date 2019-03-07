Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Где отметить 8 Марта: лучшие спонтанные идеи

Как встретить праздник 8 Марта весело и незабываемо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Где отметить 8 Марта
Где отметить 8 Марта
Фото: Pixabay

Завтра Международный женский день, а это значит, что времени на подготовку у вас практически не осталось. И если вы заранее не придумали, как, с кем и где отметить 8 Марта, мы постараемся помочь вам с идеями буквально в последний день.

Как показывает практика, многие праздники и мероприятия получаются интересными и насыщенными, если возникают на ровном месте, голом энтузиазме, спонтанно и совершенно незапланированно. Но для этого есть одно немаловажное условие – это искреннее желание и позитивный настрой провести праздник весело, приятно, незабываемо, и тогда у вас все получится.

Каждая женщина постоянно куда-то спешит, вечно чем-то занята, непременно что-то делает и решает еще целую кучу вопросов. Попробуйте на минутку остановиться перевести дыхание и хотя бы один день посвятить себе любимой. 8 Марта – прекрасный повод для этого.

  • Где отметить 8 Марта: в женском коллективе

Раз праздник женский, то и отмечать его логично в сугубо женском коллективе. Устройте настоящий девичник, пригласите подруг. Праздник – отличный повод встретиться с теми, с кем общаетесь ежедневно и кого не видели уже давно. А еще прекрасная возможность повеселиться, попеть, попить, поесть и наговориться вдоволь. В общем – оторваться по-полной.

  • Где отметить 8 Марта: в кафе/ресторане

Другой вариант организации женского праздника – тем же подружеским составом переместиться в бар, кафе или ресторан. Формат немного изменится: отминусуйте необходимость готовки и кухонных хлопот – здесь все продумано и сделано за вас. Также придется отказаться от домашнего тихого уюта – но он вам в праздник не особо и нужен. Зато результат остается тот же – прекрасное веселое праздничное настроение.

  • Где отметить 8 Марта: в объятиях любимого мужчины

Хоть 8 Марта – это и не день всех влюбленных, отметить его можно не менее романтично, чем праздник святого Валентина. Ведь это настоящий женский день, посвященный весне, любви и процветанию. Проведите его вдвоем с любимым человеком, прогуляйтесь по памятным для вас двоих местам, загляните в кино, посетите концерт, посидите в кафе и поговорите по душам, наслаждаясь обществом друг друга. В общем, сбегите от всех и проведите день, как бы вам того хотелось.

  • Где отметить 8 Марта: в путешествии

8 Марта в 2019 году удачно выпадает на пятницу, что позволяет присовокупить к законному праздничному дню еще и выходные субботу с воскресеньем. Так что целых три дня на празднование женского дня можно провести более интересно, чем просто отсиживаясь дома. Понятно, что купить заграничный тур вы уже не успеете, но как вариант, можно отправиться попутешествовать по Украине, съездить в соседний населенный пункт или же выбраться за город. Тем более что с жильем проблем возникнуть не должно, да и погода благоприятствует такому рандеву. Наберитесь новых впечатлений, чтобы праздник 8 Марта надолго вам запомнился.

  • Где отметить 8 Марта: в гордом одиночестве

Для многих публичных персон, постоянно находящихся в центре внимания, возможность просто побыть наедине с самой собой, никого не видеть, никуда не спешить – это уже праздник. Вот и проведите 8 Марта так, как вам того хочется: дома, на диване с пультом, в ванной в лепестках розового мыла, в любимом кресле с книгой в руках, в ближайшей кафешке, в модных бутиках с пакетами обновок в руках – да мало ли у женщины может быть потаенных маленьких желаний! Праздник на то и праздник, чтобы провести его там, где хочется.

Ранее мы рассказывали, что подарить девушке на 8 Марта: ТОП-5 креативных идей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей Что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу Самые банальные подарки: что нельзя дарить на 8 Марта
праздник 8 марта где встретить
Реклама

Новости партнеров

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?
Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Алина Гросу беременна первенцем?
Алина Гросу беременна первенцем?

Популярные статьи

Сегодня, 10:04Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 08:50Fun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 07:02Fun

Голодная свадьба экономных молодоженов повергла свидетельницу в шок

Сегодня, 07:00Wellness

Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Наталья Холоденко во второй раз стала мамой

Вчера, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 07:06Fun

Женщина ради дочери похудела вдвое и стала красоткой: фото

5 мартаСтиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

5 мартаШоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

5 мартаШоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

5 мартаШоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

5 мартаТехно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

5 мартаТехно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 мартаШоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

4 мартаПсихология

Лунный календарь на март 2019: благоприятные дни месяца

Новости партнеров

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Дочь Кличко и Панеттьери живет в Украине со своим отцом
Дочь Кличко и Панеттьери живет в Украине со своим отцом
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера