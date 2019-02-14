Где покататься на роликах в Киеве: обзор роллердромов

Лучшие роллердромы, где можно покататься на роликах в Киеве

Катание на роликах Фото: Depositphotos

Кататься на роликах – это всегда активное, прикольное, веселое и позитивное времяпровождение, независимо от того, делаете вы это самостоятельно или в компании друзей. Единственное, что может испортить вам отдых – неподходящая погода. Но даже эта проблема решаема, благодаря появлению крытых специализированных площадок в крупных городах. Где покататься на роликах в Киеве? Читайте в нашем обзоре лучших роллердромов столицы.

Лучшие роллердромы Киева: ТРЦ "Квадрат"

Роллердром в ТРЦ "Квадрат" – достаточно удобная и относительно недорогая площадка для любителей роликов. Здесь ждут не только профессионалов, но и новичков этого активного вида развлечения, специально для которых работают опытные инструктора. Также работает прокат роликов. Цены за вход варьируются от 70 до 90 грн., время катания неограниченно, также можно купить абонемент на месяц за 500 грн.

Где находится: бульвар Перова, 36, ст. м. Дарница

Время работы: в будние дни с 11:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 21:00

Лучшие роллердромы Киева: ТРЦ "Dream Town"

Роллердром в ТРЦ "Dream Town" расположен на третьем этаже. Это крупнейший не только в Киеве, но и в Украине специализированный проект для любителей активного отдыха на роликах. Его общая площадь составляет более 2000 кв м. Также здесь имеется специальный трек с антисклоном для скоростной езды по кругу. К вашим услугам прокат снаряжения. Однако имейте в виду, что для более спокойной езды лучше выбирать утренние и дневные часы, поскольку ближе к вечеру здесь собираются экстремалы. В разные дни цены варьируются от 25 до 70 грн., время катания неограниченно.

Где находится: Оболонский проспект, 1б, ст.м. Обольнь

Время работы: ежедневно с 08:00 до 22:30

Где покататься на роликах в Киеве: ТРЦ "Космополит"

Роллердром находится в киевском развлекательном комплексе ТРЦ "Космополит".

Данная площадка относительно новая, она отлично подходит и для новичков, и для более опытных роллеров. Ее специальное покрытие обеспечивает удобное и безопасное катание на роликах, а в случае падения является менее травматичным. Цены за 1 час катания установлены в диапазоне от 40 до 70 грн. Предусмотрены скидки для детей.

Где находится: ул. Вадима Гетьмана, 6, ст.м. Шулявская

Время работы: в будние дни с 10:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 22:00

Где покататься на роликах в Киеве: ТРЦ "Блокбастер"

Роллердром в ТРЦ "Блокбастер" пользуется у киевлян и гостей столицы любовью и популярностью. Он удобный, с колоннами и диванами по центру, просторный и имеет одну из самых больших площадок в Киеве – 900 кв. м. К вашим услугам занятия с инструктором. Также работает аренда роликов различных моделей. Цены варьируются от 30 до 40 грн. Приятный бонус: можно выходить за пределы площадки, к примеру, в кино, а затем продолжить катание при условии сохранения билета.

Где находится: проспект Степана Бандеры, 34 в, ст.м. Почайная

Время работы: ежедневно с 08:00 до 23:00

Лучшие роллердромы Киева: ТРЦ "Караван"

Роллердром в ТРЦ "Караван" предлагает для актвиного отдыха и развлечений площадку для катания размером 800 кв.м. Кроме того здесь имеются конструкции для экстремального катания. Этот роллердром отличает разнообразие магазинов и кафе, расположенных рядом, так что здесь приятно могут провести время ожидания даже те, кто не катается на роликах. Цены варьируются от 40 до 60 грн.в час, проводятся частые акции бесплатного катания. Есть прокат снаряжения.

Где находится: ул. Луговая, 12, ст.м. Минская

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Лучшие роллердромы Киева: ТРЦ "ART Mall"

Роллердром в ТРЦ "ART Mall" отличает возможность раздельного катания новичков и детей от более опытных роллеров и экстремалов. Вашим услугам 1100 кв. м специального покрытия для комфортного скольжения. Работают опытные инструктора и прокат снаряжения. Цены варьируют от 100 до 130 грн.

Где находится: ул. Заболотного 37, ст.м. Теремки

Время работы: в будние дни с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00

Где покататься на роликах в Киеве: ВДНХ

Если с погодой повезло, и вы соскучились за прогулкой на свежем воздухе, отправляйтесь на ВДНХ, захватив с собой ролики. Здесь есть гладкое удобное покрытие в виде мелкозернистого асфальта, просторная площадка и полная свобода в пространстве и времени. Кроме того, кататься здесь можно абсолютно бесплатно.

Где находится: проспект Академика Глушкова, 1, ст.м. Выставочный центр

Время работы: круглосуточно

Напомним, в Киеве нашли самую юную в Украине роллершу.

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