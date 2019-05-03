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Где в Киеве покататься на квадроцикле: обзор интересных мест

Предлагаем обзор мест, где в Киеве покататься на квадроциклах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:17
Где в Киеве покататься на квадроциклах
Где в Киеве покататься на квадроциклах
Фото: Depositphotos

С приходом весеннего тепла хочется активного отдыха и движения. Как правило, в этот период хочется кататься на роликах или квадроциклах. Катание на квадроциклах в Киеве не только принесет положительные эмоции и впечатление, но вы еще и насладитесь прекрасным видом. Предлагаем обзор мест, где в Киеве покататься на квадроцикле.

Где в Киеве покататься на квадроцикле: Драйв-центр "Мечта напрокат"

Драйв-центр предлагает катание на квадроциклах, багги, джипах, мотоциклах и снегоходах. Вы получите море драйва и  удовольствия. Катание можно заказать как одному, так и на всю компанию или семью.

Где находится: ул. Бориспольская 27

Прокат квадроциклов под Киевом: Kvadro Drive

Веселье и сложности в одном флаконе – покорение бездорожья на квадроцикле. У вас появится море позитивных эмоций, незабываемые ощущения, новые навыки и воспоминания. Вы проведете незабываемый уик-энд именно здесь. Более того, вы можете провести корпоратив на квадроциклах.

Где находится: с. Козинцы, 30 км от Киева

Отдых на ВДНХ, квадроциклы для всей семьи: Квадроцентр ВДНХ

Здесь не только вы, но и ваш ребенок почувствует себя настоящим гонщиком. Вы можете арендовать квадроциклы с бензиновыми и электродвигателями для взрослых и детей от 3-х лет, а также все необходимое снаряжение. Квалифицированные инструктора покажут и научат, как правильно водить квадроцикл. 

Где находится: Академика Глушкова, 1

Катание на квадроциклах в Киеве: Клуб "Гасай!"

Любители экстрима говорят, что самые лучшие трассы – в клубе "Гасай!". Вас встретят огромные территории, разнообразные трассы и самые красивые пейзажи. Во время путешествия вас будет сопровождать инструктор. Поэтому, если вы не знаете, где покататься на квадроцикле в Киеве – вам сюда.

Где находится: бульвар Дружбы народов, 21

Напомним, если вы не знаете, куда пойти на майские праздники в Киеве, если вы еще не решили, чем заняться 1 и 9 мая – предлагаем полезную подборку.

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Источник: Сегодня
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