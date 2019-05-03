Где в Киеве покататься на квадроцикле: обзор интересных мест
Предлагаем обзор мест, где в Киеве покататься на квадроциклах
С приходом весеннего тепла хочется активного отдыха и движения. Как правило, в этот период хочется кататься на роликах или квадроциклах. Катание на квадроциклах в Киеве не только принесет положительные эмоции и впечатление, но вы еще и насладитесь прекрасным видом. Предлагаем обзор мест, где в Киеве покататься на квадроцикле.
Драйв-центр предлагает катание на квадроциклах, багги, джипах, мотоциклах и снегоходах. Вы получите море драйва и удовольствия. Катание можно заказать как одному, так и на всю компанию или семью.
Где находится: ул. Бориспольская 27
Веселье и сложности в одном флаконе – покорение бездорожья на квадроцикле. У вас появится море позитивных эмоций, незабываемые ощущения, новые навыки и воспоминания. Вы проведете незабываемый уик-энд именно здесь. Более того, вы можете провести корпоратив на квадроциклах.
Где находится: с. Козинцы, 30 км от Киева
Здесь не только вы, но и ваш ребенок почувствует себя настоящим гонщиком. Вы можете арендовать квадроциклы с бензиновыми и электродвигателями для взрослых и детей от 3-х лет, а также все необходимое снаряжение. Квалифицированные инструктора покажут и научат, как правильно водить квадроцикл.
Где находится: Академика Глушкова, 1
Любители экстрима говорят, что самые лучшие трассы – в клубе "Гасай!". Вас встретят огромные территории, разнообразные трассы и самые красивые пейзажи. Во время путешествия вас будет сопровождать инструктор. Поэтому, если вы не знаете, где покататься на квадроцикле в Киеве – вам сюда.
Где находится: бульвар Дружбы народов, 21
Напомним, если вы не знаете, куда пойти на майские праздники в Киеве, если вы еще не решили, чем заняться 1 и 9 мая – предлагаем полезную подборку.
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