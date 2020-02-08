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"Гениальный" способ успокоить плачущего ребенка показали на видео

На короткий ролик обратило внимание издание The Sun

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:05
Отец изумил способом успокоить плачущего сына Фото: Jonathan Borba / Unsplash
Отец изумил способом успокоить плачущего сына
Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Как можно быстро успокоить плачущего ребенка показал на коротком видео житель США по имени Лони Картер. Мужчина записал крики своего сына и включил ему аудио, после чего мальчик затих. "Это ты, приятель", – обращается к нему отец. На ролик обратило внимание издание The Sun.

Мужчина поднес динамик к уху шестимесячного младенца и тот перестал плакать буквально за несколько секунд.

Юзеры назвали такое решение "гениальным". Правда, не все посчитали изобретение Картера правильным. Пользователь с ником Salam предположил, что ребенок плачет из-за громкой музыки, а Risa отметила, что куда более действенным способом успокоить мальчика было бы просто взять его на руки.

Почему дети становятся более жестокими – смотрите видео:

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Напомним, в YouTube набирает популярности небольшой ролик который демонстрирует, как успокоить и уложить спать маленького ребенка. В описании к ролику британец Нэтан Дэйло написал: "Я уверен, что каждый родитель старается придумать что-то, чтобы уложить малыша спать".

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Источник: Сегодня
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