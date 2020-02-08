"Гениальный" способ успокоить плещущего ребенка показали на видео
На короткий ролик обратило внимание издание The Sun
Как можно быстро успокоить плачущего ребенка показал на коротком видео житель США по имени Лони Картер. Мужчина записал крики своего сына и включил ему аудио, после чего мальчик затих. "Это ты, приятель", – обращается к нему отец. На ролик обратило внимание издание The Sun.
Мужчина поднес динамик к уху шестимесячного младенца и тот перестал плакать буквально за несколько секунд.
Юзеры назвали такое решение "гениальным". Правда, не все посчитали изобретение Картера правильным. Пользователь с ником Salam предположил, что ребенок плачет из-за громкой музыки, а Risa отметила, что куда более действенным способом успокоить мальчика было бы просто взять его на руки.
Почему дети становятся более жестокими – смотрите видео:
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Напомним, в YouTube набирает популярности небольшой ролик который демонстрирует, как успокоить и уложить спать маленького ребенка. В описании к ролику британец Нэтан Дэйло написал: "Я уверен, что каждый родитель старается придумать что-то, чтобы уложить малыша спать".
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