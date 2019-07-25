Героев "Короля льва" нашли в реальной жизни: невероятные фото

В заповеднике Масаи-Мара запечатлели одноглазого льва, выглядящего в точности как злодей фильма – Шрам

Прототип Симбы из "Короля льва" Фото: facebook.com/DallasZoo

Фильм "Король лев" бьет рекорды кассовых сборов во всем мире. Для создания этой картины использовали виртуальную реальность, однако прототипом главного героя, Симбы, стало реальное животное – львенок Бахати, пишет Bored Panda.

Прототип Симбы из фильма "Король лев" Фото: facebook.com/DallasZoo Прототип Симбы из фильма "Король лев" Фото: facebook.com/DallasZoo Прототип Симбы из фильма "Король лев" Фото: facebook.com/DallasZoo Прототип Симбы из фильма "Король лев" Фото: facebook.com/DallasZoo Прототип Симбы из фильма "Король лев" Фото: facebook.com/DallasZoo Прототип Симбы из фильма "Король лев" Фото: facebook.com/DallasZoo 1/6

Кроме того, в кенийском заповеднике Масаи-Мара нашли одноглазого льва по кличке Бенна, выглядящего в точности как лев Шрам. Его запечатлел на камеру фотограф-любитель Фабрицио Бигнотти из Милана. Юзеры в сети сравнили Бенну с главным злодеем "Короля льва" Шрамом из-за одинаковых шрамов на левой стороне морды.



12 Июл 2019 в 7:59 PDT INSTAGRAM (@fabriziobignotti)

Компания "Disney" пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:

"Многие из нас думают, что у львов легкая жизнь, поскольку добычей еды занимаются львицы. Они считают, что львы только и делают весь день, что валяются и спят", – говорит фотограф. По его словам, на самом деле большую часть времени львы занимаются патрулированием своих территорий и защитой прайда. Например, прайд Бенны состоит из двух львиц и семи детенышей. Многие львы сталкиваются в схватках за самок.

Смотрите трейлер фильма "Король лев"

Напомним, ранее мериканская певица Бейонсе выпустила новый клип на песню Spirit, ставшую саундтреком к фильму "Король Лев". Композиция будет включена в альбом The Lion King: The Gift.

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