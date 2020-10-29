Героиня шоу "Женаты с первого взгляда" расторгла брак через два дня после свадьбы (фото)

О решении супругов развестись стало известно только во время выхода финальной серии сезона

47-летняя участница британского телевизионного шоу "Женаты с первого взгляда" Шарин Гирс вышла замуж за 56-летнего директора по продажам по имени Дэвид, а спустя 48 часов рассталась с ним из-за "фундаментальной разницы" в жизненных планах и ориентирах. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Интересно, что Дэвид и Шарин вошли в историю шоу "Женаты с первого взгляда" как самая пожилая пара. Британцы поженились незадолго до того, как в Великобритании объявили карантин.

Брак участницы шоу был расторгнут через два дня после свадьбы Фото: Mirror

"Уже со второго дня после церемонии я поняла, что между нами существует фундаментальная разница, – рассказывает Шарин Гирс. – Я живу настоящим, а он живет в страхе перед будущим и прошлым. Дэвид не тот человек, с которым я хотела бы провести остаток своей жизни".

О решении супругов развестись стало известно только во время выхода финальной серии сезона.

Фото: Mirror

Напомним, ранее мы рассказывали о невесте по имени Кристина, которая решила сделать своему возлюбленному Питеру необычный свадебный подарок. После регистрации брака она отвезла мужчину в дом престарелых, где живут его бабушка и дедушка.

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Кроме этого, мы рассказывали о женщине, которая ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня.

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