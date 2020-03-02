Гибрид крокодила и рыбы: на берегу реки появилось загадочное существо, фото

Снимки необычного существа обнародованы в Facebook

Женщина по имени Клэр из британского Уэльса нашла на берегу реки мертвое загадочное существо, похожее одновременно на рыбу и крокодила. Издание Daily Star сообщает, что зоозащитники обеспокоены этими фотографиями.

Клэр рассказала журналистам, что ее сын-подросток обнаружил существо по дороге в школу. Он сразу позвонил матери, чтобы рассказать о находке. "Это животное было настоящим. Оно пахло и начало разлагаться", – утверждает британка.

Снимки необычного существа женщина опубликовала в Facebook. Пользователи сети сразу же идентифицировали, что это миссисипский панцирник – крупная рыба родом из Северной и Центральной Америки.

Загадочное существо вынесло на берег реки Фото: walesonline Загадочное существо вынесло на берег реки Фото: walesonline Загадочное существо вынесло на берег реки Фото: walesonline Загадочное существо вынесло на берег реки Фото: walesonline Загадочное существо вынесло на берег реки Фото: walesonline 1/5

"Много лет содержание миссисипских панцирников в неволе было запрещено. Это очень сложные в содержании животными, так как они могут вырастать очень большими, и их потребности в неволе остаются такие же, как и в дикой природе. К несчастью, хозяева часто выбрасывают экзотических животных, когда не могут обеспечивать их потребности", – заявил представитель Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.

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Миссисипские панцирники вырастают до 1,8 метра и могут весить более 45 килограммов.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Кроме этого, мы опубликовали кадры жуткого насекомого.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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