Гигантская акула чуть не проглотила катер с туристами: невероятные фото

Фотографу Тому Кеннону удалось поймать в объектив гигантскую китовую акулу, которая подплыла к катеру с туристами, сообщат Mirror.

По словам фотографа, акула была очень любознательной и плыла возле катера около 50 минут. Стоит отметить, что это чрезвычайная редкость для этого вида рыб, так как большую часть времени они прячутся от людей на огромной глубине.











Акула. Фото: Cambridge

Акула. Фото: Cambridge

Акула. Фото: Cambridge

Акула. Фото: Cambridge

Акула. Фото: Cambridge

На кадрах, которые удалось снять Тому Кеннону, видно, что рыба своим ртом с легкостью может проглотить яхту с людьми. Однако этот вид акул абсолютно безопасен для людей, так как питается исключительно планктоном и другими мелкими организмами. Как отметил автор, фото были сделаны на расстоянии примерно 6 километров от берега.

Китовая акула – самая большая рыба на планете. Ее длина может достигать 20 метров, а вес 34 тонны. Хотя акула и не любит контактировать с людьми, однако с марта по июль ее можно увидеть возле рифа Нингалу в Коралловых заливе и возле Эксмута (Австралия). Стоит отметить, что китовых акул считают вымирающим видом.

Напомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.

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