Гигантская акула-людоед окружила мужчину в лодке: невероятное видео

По словам Сальваторе Сикурельо, хищница не проявляла агрессии

Вблизи острова Лампедуза на юге Италии шестиметровая акула подплыла к маленькой лодке местного жителя Сальваторе Сикурельо. По словам мужчины, хищница не проявляла агрессии. Соответствующий ролик появился на странице в Facebook эксперта по акулам Патрика Джамбура. Видео перепостили более двух тысяч раз.

Джамбура изначально отнесся скептически к утверждению, что это большая белая акула. Он предположил, что это могла быть акула-мако. Позже, после консультации с коллегами, эксперт подтвердил, что это все же большая белая акула, также известная как акула-людоед.

Читайте также: Охота акулы возле невнимательного парня попала на видео

"Вы знаете, почему она кружилась вокруг лодки? Потому что она знает, что еда часто падает из лодок в воду, и терпеливо ждет", "Сегодня я купил лодку. Но, полагаю, я буду держаться от нее подальше", – пишут пользователи Сети.

Белая акула встречается в поверхностных прибрежных и открытых водах всех океанов Земли, кроме Северного Ледовитого. Является одной из крупнейших хищных рыб. В среднем белые акулы вырастают до 4,6-4,8 м в длину, хотя иногда встречаются акулы длиной более пяти метров. Продолжительность их жизни оценивается приблизительно в 70 лет. Рацион взрослых особей в основном состоит из мелких морских млекопитающих, но они охотятся также на разнообразных рыб, морских птиц и других животных.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Считается, что это самый опасный для человека вид акул. Однако он находится на грани исчезновения – на Земле насчитывается около 3500 особей.

Напомним, группа исследователей в американском городе Орлеан, штат Массачусетс, сняла на видео белую акулу, которая нападает на мужчину. Кроме этого, был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться