Гигантская кобра проглотила питона целиком: невероятное видео

Длина змеи составляла около 3,6 метра, утверждают жители филиппинского острова Минданао

Кобра проглотила питона Фото: Pixabay

Жители филиппинского острова Минданао заметили на рисовом поле гигантскую кобру, проглотившую питона. Изо рта пресмыкающегося выглядывал хвост добычи, которую она не успела проглотить до конца. Длина змеи составляла около 3,6 метра. Об этом сообщает Newsflare.

Местные жители избивали кобру палками, пока она не погибла. Затем ее брюхо вспороли при помощи мачете и обнаружили внутри сетчатого питона длиной, по разным оценкам, от 2,4 до 3,3 метра.

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"В этих местах полно змей, но кобру, которая съела питона, мы увидели впервые, – рассказал один из местных жителей. – У нас случалось, что люди погибали от укуса кобры, поэтому мой сосед убил ее, как только увидел".

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как в Таиланде местный житель вернулся домой и обнаружил огромную рептилию у себя под умывальником: питон готовился переварить кота, которого только проглотил. Также мы писали про гигантского питона, который на видео отрыгнул варана.

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