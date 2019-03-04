Гигантский паук в схватке победил и убил опоссума: видео

Охота на более крупных животных дополняет рацион пауков, говорят ученые

Паук в схватке убил опоссума Фото: Pixabay

В лесах Амазонни на видео попал огромный паук, который в схватке победил опоссума, сообщает Amphibian and Reptile Conservation. Инцидент сняли зоологи из Мичиганского университета. На записи видно, как очень крупный паук тащит свою добычу в нору.

Специалисты отмечают, что в лесах Амазонии замечены пауки, поедающие головастиков, лягушек, ящериц и даже змей. Но нападение пауков на млекопитающего не настолько распространено. Ученые считают, что охота на более крупных животных дополняет рацион пауков и многоножек. Также специалисты отметили, что масштаб этой охоты может быть недооценен.

Напомним, ранее самый опасный паук Австралии одолел сетчатую коричневую змею, которая была в несколько раз больше нее. Фотографию жесткой схватки сделала в окрестностях города Миртлвуд на северо-востоке австралийского штата Виктория любительница природы Робин Макленнан.

Кроме этого, мы писали, что жители греческого острова Айтолико обнаружили далеко не самую приятную находку – один из местных пляжей оказался полностью оплетен паутиной. Окутанными оказались каждое дерево и каждый куст на 300-метровом участке пляжа.

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