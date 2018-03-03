Гигантский питон проглотил оленя, весящего больше него

Сегодня, 07:34

Это первый случай такого рода, известный науке, говорят ученые

Питон проглотил оленя. Фото: Conservancy of Southwest Florida
Питон проглотил оленя. Фото: Conservancy of Southwest Florida

Биологи, работавшие в парке Коллиер-Семинол в американском штате Флорида, застали змею длиной 3,35 метра, когда она пожирала 16-килограммового детеныша белохвостого оленя. Вес питона оказался на два килограмма меньше, чем вес его добычи.

Ранее мы писали, что чудом спасшегося от крокодила жирафа съели львы.

После поимки питон попытался срыгнуть олененка, однако ученые полагают, что если бы его не потревожили, он продолжил бы переваривать животное. Этот процесс мог занять у него до шести месяцев.

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Фото: Conservancy of Southwest Florida

Отчет о находке будет опубликован в мартовском выпуске научного журнала Herpetological Review.

Напомним, мы также писали, что умерший при пожаре кот "воскрес" на руках у спасателя: невероятное видео.

Вынесший на улицу питомца спасатель сначала теребил его в руках, потом начал делать непрямой массаж сердца. Животное при этом не подавало никаких признаков жизни. Одновременно второй спасатель поднес к мордочке кота баллон с кислородом. Пара глотков – и кот издал свое первое, но слабое "мяу".

Кроме этого, сайт "Сегодня" опубликовал видео, как выбегающий из грузовика жираф случайно споткнулся и сделал кувырок.

Смотрите видео: истории невероятной дружбы животных и людей
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