Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гигантский самолет неожиданно приземлился в аэропорту: видео

Airbus А380 является крупнейшим серийным авиалайнером в мире

Редакция Сегодня Lifestyle
1 августа, 13:16
Airbus А380 внезапно сел в аэропорту
Airbus А380 внезапно сел в аэропорту
Фото: Depositphotos

Посадка самолета авиакомпании Emirates A380, который внезапно появился из облаков, попала на видео. Соответствующий 10-секундный ролик авторства Тома Джонсона опубликован в официальном Twitter-аккаунте авиаперевозчика.
 

Очевидец заснял, как на взлетно-посадочной полосе стоят два лайнера, когда из ниоткуда через облака прорывается огромный самолет из Дубая и садится, а облака тянутся за воздушным судном.

Смотрите видео: в "Шереметьево" экстренно сел пассажирский самолет

Меньше чем за сутки ролик набрал более 1,7 тысяч отметок "нравится", сделано также огромное количество репостов в сети. Пользователей потрясла эффектная посадка самолета. "Вау", "Восхитительный клип", "Волшебно", "A380 есть и остается особенным самолетом", "Терминатор прибывает", – прокомментировали пользователи.

Читайте также:
Самолет экстренно сел из-за хаоса на борту: подробности инцидента

Airbus А380 является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. Это широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет, созданный концерном Airbus S.A.S.

Ранее "Сегодня" писали о том, что российский самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок. Кроме того, в "Жулянах" во время посадки произошел инцидент с самолетом Belavia.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Стюардесса поиграла в прятки на борту самолета и удивила пассажиров В киевском аэропорту экстренно сел Boeing 767, летевший в Таиланд: видео Довел до слез: российского боксера сняли с рейса за то, что швырялся в девушку деньгами
видео самолет посадка приземление
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ
Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Лодочки из картошки в мундире
Лодочки из картошки в мундире

Популярные статьи

Вчера, 17:00Fun

2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 16:41Events

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Вчера, 14:31Психология

10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Наталье Могилевской – 44: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

1 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

1 августаEvents

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

1 августаFun

1 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 августаFun

Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео

1 августаШоу-бизнес

Не узнать! Олег Винник показал себя в юности с необычной прической

1 августаFun

Загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку: фото

1 августаПсихология

Гороскоп на 1 августа: все знаки зодиака

31 июляШоу-бизнес

Дмитрий Комаров показал брата и сестру: фото двойняшек

31 июляТехно

Microsoft придумала новый способ переустановки Windows

31 июляEvents

Новолуние 1 августа 2019: что нельзя делать

31 июляШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

31 июляFun

31 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
«Скучаю»: Ирина Билык поделилась редким видео с младшим сыном
«Скучаю»: Ирина Билык поделилась редким видео с младшим сыном
Все пляжи Тель-Авива
Все пляжи Тель-Авива "награждены" голубым флагом
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Парализованные руки можно восстановить
Парализованные руки можно восстановить