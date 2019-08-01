Гигантский самолет неожиданно приземлился в аэропорту: видео

Airbus А380 является крупнейшим серийным авиалайнером в мире

Airbus А380 внезапно сел в аэропорту Фото: Depositphotos

Посадка самолета авиакомпании Emirates A380, который внезапно появился из облаков, попала на видео. Соответствующий 10-секундный ролик авторства Тома Джонсона опубликован в официальном Twitter-аккаунте авиаперевозчика.



Очевидец заснял, как на взлетно-посадочной полосе стоят два лайнера, когда из ниоткуда через облака прорывается огромный самолет из Дубая и садится, а облака тянутся за воздушным судном.

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Меньше чем за сутки ролик набрал более 1,7 тысяч отметок "нравится", сделано также огромное количество репостов в сети. Пользователей потрясла эффектная посадка самолета. "Вау", "Восхитительный клип", "Волшебно", "A380 есть и остается особенным самолетом", "Терминатор прибывает", – прокомментировали пользователи.

Airbus А380 является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. Это широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет, созданный концерном Airbus S.A.S.

Ранее "Сегодня" писали о том, что российский самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок. Кроме того, в "Жулянах" во время посадки произошел инцидент с самолетом Belavia.

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