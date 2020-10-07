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Глаза, как у "белых ходоков". Жители острова удивили фотографа необычной внешностью

Сегодня, 14:45

Цвет глаз у местных жителей поменялся из-за синдрома Ваарденбурга, говорят эксперты

Фотограф-любитель Корчной Пасарибу из индонезийского острова Ява на своей странице в Instagram опубликовал фотографии жителей острова Бутон (Малайский архипелаг). У некоторых из них очень необычная внешность – ярко-голубые глаза, как "белых ходоков" (вымышленные персонажи, человекоподобные существа из телесериала HBO "Игра престолов" – Ред.).

INSTAGRAM
INSTAGRAM

По словам экспертов, цвет глаз меняется из-за синдрома Ваарденбурга – это наследственное заболевание, признаком которого являются ярко-голубые глаза, гетерохромия и сросшиеся брови. Синдром Ваарденбурга встречается с частотой 1:40000, пишет портал Bored Panda.

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"Я знал о них еще в 2019 году, но поехал только в конце сентября. Очень рад, что все-таки удалось сфотографировать их. Это как найти драгоценный камень, только драгоценный камень находится в чьих-то глазах", – рассказал Корчной. Он также договорился с ними о "экологической" фотосессии.

У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
У жителей острова Бутон необычный цвет глаз
Фото: instagram.com/geo.rock888
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К слову, Малайский архипелаг состоит из более чем 17 тысяч островов. Местные жители общаются на 700 разных языках.

Напомним, ранее мы рассказывали об 11-летней Амине Эпендиевой из города Курчалой в Чеченской республике (РФ), которая прославилась в интернете благодаря очень необычной внешности. Девочка родилась с альбинизмом и гетерохромией. Эти две особенности редко встречаются в природе, а еще реже соединяются в одном человеке.

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Кроме этого, студентка из Болгарии Андреа Иванова похвасталась аномально большими губами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: instagram.com/geo.rock888
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