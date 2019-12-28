Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы
"Сегодня" выяснили, как правильно отметить Новый год 2020 и что запрещено делать накануне праздника
Во вторник, 31 декабря, будем отмечать Новый год 2020. По китайскому гороскопу, это год Белой Металлической Крысы. Астрологи утверждают, что стихия металла поможет реализоваться энергичным, целеустремленным и амбициозным людям.
"Сегодня" выяснили, как правильно отметить Новый год 2020 и что нельзя делать накануне и в день праздника.
- Нельзя ссориться, ругаться, иначе обеспечите себе ворох конфликтов в новом году.
- Запрещено одалживать деньги в канун праздника – год будет финансово неудачным.
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- Нельзя пришивать пуговицы, иначе "пришьете" к новому году старые проблемы.
- Не рекомендуется загадывать желания в полночь, используя частицу "не". Например "не хочу быть бедным". Лучше сформулировать так: "хочу быть богатым".
- В новогоднюю ночь не рекомендуется стричь волосы и ногти. Лучше успеть прихорошиться до наступления темноты.
- За стол можно садиться только в новой одежде, в старой нельзя.
- Плохо, если за праздничным столом собралась исключительно женская компания.
- На Новый год 2020 не стоит дарить живого котенка, а также статуэтки, фигурки, картинки, мягкие игрушки в виде кошки. Ведь этот милый хищник является злейшим врагом Крысы.
- 1 января нельзя выносить мусор из дома – рискуете унести достаток.
- 1 января нельзя убираться дома. Так как это тоже может повредить вашему благосостоянию.
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Источник: Сегодня