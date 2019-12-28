Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

"Сегодня" выяснили, как правильно отметить Новый год 2020 и что запрещено делать накануне праздника

Скоро наступит год Белой Металлической Крысы Фото: JESHOOTS / Unsplash

Во вторник, 31 декабря, будем отмечать Новый год 2020. По китайскому гороскопу, это год Белой Металлической Крысы. Астрологи утверждают, что стихия металла поможет реализоваться энергичным, целеустремленным и амбициозным людям.

"Сегодня" выяснили, как правильно отметить Новый год 2020 и что нельзя делать накануне и в день праздника.

Год Крысы 2020: что нельзя делать и приметы

Нельзя ссориться, ругаться, иначе обеспечите себе ворох конфликтов в новом году.

Запрещено одалживать деньги в канун праздника – год будет финансово неудачным.

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Нельзя пришивать пуговицы, иначе "пришьете" к новому году старые проблемы.

Не рекомендуется загадывать желания в полночь, используя частицу "не". Например "не хочу быть бедным". Лучше сформулировать так: "хочу быть богатым".

В 2020-м году целеустремленные люди смогут легко реализоваться Фото: Unsplash

В новогоднюю ночь не рекомендуется стричь волосы и ногти. Лучше успеть прихорошиться до наступления темноты.

За стол можно садиться только в новой одежде, в старой нельзя.

Плохо, если за праздничным столом собралась исключительно женская компания.

На Новый год 2020 не стоит дарить живого котенка, а также статуэтки, фигурки, картинки, мягкие игрушки в виде кошки. Ведь этот милый хищник является злейшим врагом Крысы.

Новый год важно встретить в хорошем настроении Фото: Unsplash

1 января нельзя выносить мусор из дома – рискуете унести достаток.

1 января нельзя убираться дома. Так как это тоже может повредить вашему благосостоянию.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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