Голодная свадьба экономных молодоженов повергла свидетельницу в шок

Юзеры поддержали негодование подруги невесты

Молодожены сэкономили на праздничном столе Фото: Серхио Соуза от Pexels

Подруга невесты пожаловалась в Facebook на молодоженов, которые ради экономии решили не накрывать стол на собственной свадьбе. По словам автора поста, торжество должно быть максимально простым – в "гаражном" стиле у костра. Однако, чтобы сократить расходы, пара будет предлагать гостям только алкоголь, сэкономив на угощении.

"Что?! Это все на целый день, даже ночь, и без еды?!" — возмутилась свидетельница на свадьбе, на послание которой обратил внимание таблоид Mirror.

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Юзеры поддержали негодование девушки. Они предположили, что вместо экономии на еде паре следовало быть скромнее в праздновании. "Если вы не можете позволить себе накормить всех своих гостей, вам нужно либо пригласить меньше людей, либо устроить свадьбу с меньшим размахом", — заметили они.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

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