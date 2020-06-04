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Голодная змея набросилась на варана и проглотила его полностью: видео

Сегодня, 09:35

Очевидица подробно рассказала, как все это произошло

49-летняя Кристи Деланж, посетительница южноафриканского сафари-парка Мала-Мала, сняла на видео жесткую схватку песчаной змеи с маленьким вараном. Этот случай, по словам туристки, произошел в марте, когда она со соей семьей решила увидеть уникальный природный заповедник. Кадры с пресмыкающимися опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

В описании к ролику Кристи подробно рассказала, как все это произошло. "Я сидела и читала книгу, когда услышала шум. Следующее, что я увидела, – это сплетение рептилий! Песчаная змея и юный варан устроили битву. Никто не хотел сдаваться. Было очевидно, что противостояние закончится гибелью для одного из противников", – рассказывает туристка.

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По словам Деланж, напряжение нарастало, но она не могли предугадать, кто же в итоге победит. Более того, женщина не сразу разобралась, кто из пресмыкающихся был охотником. Противостояние длилось более часа, однако никто не сдавался.

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"Ожидание финала завораживало! Когда наконец змея вцепилась в ящерицу и сжала ее, стало понятно, что противнику уже никуда не деться", – вспоминает очевидица.

В конце концов змея победила в этой смертоносной битве – она проглотила варана целиком.

Смотрите видео: ящер за минуту проглотил живую обезьяну

Ранее "Сегодня" опубликовали видео, на котором кобра и варан сошлись в жесткой борьбе за жизнь.

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Источник: Сегодня
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