Голодный слон распугал посетителей парка и съел их еду: курьезное видео

Слона по кличке Баблу привлек запах вкусных блюд, утверждают очевидцы

В тигрином питомнике Симлипал на севере индийского штата Орисса сняли на видео, как слон выгоняет людей с пикника и на их глазах съедает всю еду. Забавное видео появилось на YouTube-канале India Today Social.

По словам очевидцев, молодого слона по кличке Баблу привлек запах вкусных блюд, которую готовили посетители парка. В прошлом погонщики неоднократно приводили животное на пикники и за деньги позволяли отдыхающим играть или фотографироваться с ним. На этот раз Баблу вышел из-под контроля, пишет Newsflare.

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На обнародованном на YouTube видео показано, как Баблу выбежал на поляну и с ногами забрался на покрывало. Пока погонщики пытались с ним совладать, слон поглощал кушанья, которые оставили разбежавшиеся люди.

Ранее сообщалось, что посетители национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Также "Сегодня" писали, как в Германии во время представления в цирке произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей.

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