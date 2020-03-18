Головной убор мужчины за пять лет "доплыл" на другой конец планеты

Удивительная история произошла в ирландской деревне Фанор

Лайам МакНамара нашел на пляже в ирландской деревне Фанор каску. Узор защитного головного убора был выполнен в фиолетовом и золотом цветах Государственного университета Луизианы (США). Мужчина обратился к юзерам соцсетей, чтобы разыскать его владельца. Об этом сообщает издание UPI.

На этикетке каски также указано название международного союза инженеров по эксплуатации строительных машин. Эти данные помогли МакНамаре связаться с владельцем головного убора – Мэттью Боннеттом. Он пояснил, что в 2015 году работал в округе Бель-Часс вблизи Нового Орлеана и уронил каску в реку Миссиссипи. Спустя пять лет ее нашли в Ирландии, на другом конце Земли.

Упавшая в реку каска нашлась через пять лет Фото: facebook.com/Burrenshores

МакНамара пообещал отправить находку Боннету в Луизиану почтой.

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