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Головной убор мужчины за пять лет "доплыл" на другой конец планеты

Удивительная история произошла в ирландской деревне Фанор

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:57

Лайам МакНамара нашел на пляже в ирландской деревне Фанор каску. Узор защитного головного убора был выполнен в фиолетовом и золотом цветах Государственного университета Луизианы (США). Мужчина обратился к юзерам соцсетей, чтобы разыскать его владельца. Об этом сообщает издание UPI.

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На этикетке каски также указано название международного союза инженеров по эксплуатации строительных машин. Эти данные помогли МакНамаре связаться с владельцем головного убора – Мэттью Боннеттом. Он пояснил, что в 2015 году работал в округе Бель-Часс вблизи Нового Орлеана и уронил каску в реку Миссиссипи. Спустя пять лет ее нашли в Ирландии, на другом конце Земли.

Упавшая в реку каска нашлась через пять лет
Упавшая в реку каска нашлась через пять лет
Фото: facebook.com/Burrenshores

МакНамара пообещал отправить находку Боннету в Луизиану почтой.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о девушке, которая уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света. Кроме этого, мы рассказывали, как 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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