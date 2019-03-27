Голые студенты выжили после трех недель блужданий по джунглям

Таким образом ребята решили проверить свои силы

Студенты провели несколько недель в джунглях Фото: SWNS

Студенты из Великобритании 26-летний Дэниел Олифи и 27-летний Джеймс Мойнихэн на три недели отправились выживать в джунгли в Малайзии, не взяв с собой ни еды, ни одежды. Ребята решили проверить свои силы и отправились в глушь, прихватив с собой только мачете, кремень, противомоскитную сетку, металлический горшок с водой и набор для оказания первой помощи.

Вода закончилась через несколько часов по прибытии. Пока Мойнихэн пошел искать источник воды, Олифи начал готовить место для ночлега и порезал руку мачете. Он попытался склеить края раны суперклеем, но рана продолжала кровоточить. Наутро им пришлось выйти из джунглей, поймать попутную машину и съездить в больницу, где британцу наложили швы. После этого они вернулись в глушь.

"Было страшно ложиться спать — вдруг в укрытие заползет змея и укусит тебя. На змею вообще можно было наступить в любой момент или замерзнуть насмерть. В такие моменты понимаешь: да, именно так идиоты гибнут в глуши, и их тела не находят", – признался Олифи в интервью изданию The Mirror. Однако добавил, что не жалеет о "вдохновляющем и главном в жизни приключении".

За это время друзья сбросили 20 килограммов на двоих. В основном, британцы питались ягодами и насекомыми. Иногда они теряли сознание от голода. Укусы от комаров так сильно зудели, что студенты расчесывали их до крови. По ночам они дрожали от холода под проливным дождем.

Напомним, забытый в пещере студент три дня лизал стены: как ему удалось выжить. Ранее мы также писали о том, как австралиец Эндрю Тейлор, чтобы сбросить несколько десятков килограмм лишнего веса, в течение всего 2016 года питался только картошкой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram