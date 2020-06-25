Голыми руками: мужчина поймал огромную рыбу на рынке в Черновцах, видео

Добыча рыбака весит не менее десяти килограммов, говорят очевидцы

На затопленном Калиновском рынке в Черновцах мужчина голыми руками поймал огромную рыбу. Соответствующее видео появилось на Facebook-странице информационного агентства "АСС".

На записи показано, как мужчина глушит рыбу палкой, а затем вытаскивает из воды и "позирует" со своей добычей перед жителями города. На вопрос: "На что клюнул карп", он шутливо ответил: "На руку!". Некоторые из очевидцев предположили, что рыба весит не менее десяти килограммов.

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Пользователи социальных сетей отреагировали на происходящее по-разному. Кто-то позавидовал улову, другие осудили такую "рыбалку".

"Рыбак, он и на базаре рыбак", "Отпустил бы лучше! Но нет, люди у нас без души!", "Ничего себе улов!", "Палкой бил рыбу по голове, а потом позировал на камеру. Не человек, а зверь!", "Какая была бы вкусная уха". "Когда идем рыбачить?" – пишут юзеры.

Напомним, рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Кроме этого, в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.

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