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Горнолыжный отдых в Австрии: популярные курорты

Узнайте, как организовать отдых в Австрии зимой: ТОП-3 лучших горнолыжных курортов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Курорт Бад Гаштайн в Австрии. Фото: ru.depositphotos.com
Курорт Бад Гаштайн в Австрии.
Фото: ru.depositphotos.com

Австрия считается общепризнанной королевой в мире горнолыжного отдыха. Вот уже более сотни лет на легендарных альпийских просторах зимой и летом проводятся спортивные соревнования, профессиональное обучение и любительские катания на лыжах. За это время открылись более 800 горнолыжных курортов в Австрии на склоне Альп и около 50 зон катания, многие из которых работают круглогодично. Таким образом, обеспечивается полноценный лыжный отдых в Австрии на протяжении всех 12 месяцев.

С недавних пор благодаря безвизовому режиму украинцы получили прекрасную возможность обеспечить себе незабываемый и впечатляющий зимний отдых в Австрии. Мы подготовили для вас несколько интересных горнолыжных курортов Австрии, пребывание в которых порадует разнообразием трасс, доступными ценами, отличным отдыхом и высококлассным сервисом. Отдых в Австрии зимой по ценам сложно назвать бюджетным, но сильные эмоции и ярчайшие впечатления от такой поездки останутся у вас на всю жизнь.

Отдых в Австрии: горнолыжный курорт Ишгль

Горнолыжный курорт Ишгль. Фото: ru.depositphotos.com

Большинство трасс этого курорта расположены выше 2 км над уровнем моря, что обеспечивает наличие постоянного снега для катания. Общая длина всех спусков превышает 200 километров. Из них большая часть относится к категории "красных". Есть трассы для беговых лыж и сноубордиста. Также курорт подходит для отдыха в Австрии с детьми школьного и даже дошкольного возраста: в местной горнолыжной школе работают опытные инструкторы. Ишгль открыт с ноября по май.

Это один из наиболее известных и модных горнолыжных курортов в регионе Тироль. Ишгль отличает элитный и высококлассный сервис, а также яркая светская жизнь и активный шопинг за пределами трасс. Здесь регулярно проходят концерты мировых звезд, открыты официальные бутики многих известных брендов.

Отдых в Австрии: курорт Бад Гаштайн

Курорт Бад Гаштайн. Фото: ru.depositphotos.com

В этом горнолыжном курорте на высоте до 2700 метров расположены прекрасно подготовленные спуски общей протяженностью более 200 километров. Более половины из них представляют "красные" трассы средней сложности. Также здесь имеются трассы для беговых лыж и хаф-пайпы для сноуборда. Сезон катания в Бад Гаштайн длится с декабря по март.

Помимо горнолыжного отдыха в Австрии, Бад Гаштайн предоставляет возможность релакса и общего оздоровления, принять ванны в термальных источниках, посетить соляные штольни, салоны спа и косметических процедур, а также провести время в старейшем горном казино и полюбоваться классической европейской архитектурой города.

Отдых в Австрии: известнейший курорт Китцбюэль

Курорт Китцбюэль. Фото: ru.depositphotos.com

Один из самых старейших, популярных, фешенебельных австрийских горнолыжных курортов с мировым именем. Китцбюэль отличается широкой системой трасс, которые связаны с окружающими регионами и более дешевыми бюджетными отелями. Протяженность прекрасно оборудованных трасс составляет 200 км, около трети из которых оптимальны для начинающих лыжников и детей. Здесь находится самая крутая альпийская слаломная трасса Streif, и здесь же проходят серьезные мировые соревнования по скоростному спуску. Сезон катания в Китцбюэль: с декабря по март.

Напомним, ранее мы писали о том, куда поехать на День святого Валентина.

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Источник: Сегодня
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