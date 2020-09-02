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"Городская легенда стала реальностью": рабочие нашли в фонтане таинственную шкатулку

Сегодня, 10:53

В настоящее время находка находится в Городском музее изобразительных искусств

При проведении реставрационных работ в бельгийском городе Вервье найдена таинственная шкатулка, в которой находилось сердце первого мэра города Пьера Давида. Цинковая коробка была спрятана за одним из камней конструкции фонтана. Об этом сообщает издание BBC.

Согласно гравировке на шкатулке, сердце в банке со спиртом было помещено в фонтан в 1883 году. Пьер Давид скончался еще в 1839 году, однако благодарные горожане решили законсервировать сердце градоначальника, чтобы увековечить его память.

В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра
Фото: twitter.com/LoManguette
В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра
Фото: twitter.com/LoManguette
В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра
Фото: twitter.com/LoManguette
В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра
Фото: twitter.com/LoManguette
В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра
Фото: twitter.com/LoManguette
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"Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта", – утверждает представитель Вервье Максим Дегей.

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Сердце мэра пролежало в шкатулке почти 140 лет. В настоящее время оно находится в Городском музее изобразительных искусств.

Напомним, ранее 40-летний кладоискатель Люк Махони и двое его друзей из английского графства Саффолк обнаружили возле бара The Lindsey Rose древний клад – 1061 серебряную монету, отчеканенную в XV-XVII веках.

Смотрите видео: пенсионеры нашли клад в огороде

Кроме этого, "Сегодня" писали о кладоискателе из Шотландии, который погрузился в реку с маской и нашел кусок золота весом в 22 карата.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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