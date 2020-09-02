"Городская легенда стала реальностью": рабочие нашли в фонтане таинственную шкатулку

В настоящее время находка находится в Городском музее изобразительных искусств

При проведении реставрационных работ в бельгийском городе Вервье найдена таинственная шкатулка, в которой находилось сердце первого мэра города Пьера Давида. Цинковая коробка была спрятана за одним из камней конструкции фонтана. Об этом сообщает издание BBC.

Согласно гравировке на шкатулке, сердце в банке со спиртом было помещено в фонтан в 1883 году. Пьер Давид скончался еще в 1839 году, однако благодарные горожане решили законсервировать сердце градоначальника, чтобы увековечить его память.

В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра Фото: twitter.com/LoManguette В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра Фото: twitter.com/LoManguette В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра Фото: twitter.com/LoManguette В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра Фото: twitter.com/LoManguette В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра Фото: twitter.com/LoManguette 1/5

"Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта", – утверждает представитель Вервье Максим Дегей.

Сердце мэра пролежало в шкатулке почти 140 лет. В настоящее время оно находится в Городском музее изобразительных искусств.

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