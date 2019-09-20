Гости подрались на свадьбе из-за еды: курьезное видео

Женщины не поделили ренданг – национальное индонезийское блюдо

В сети появилось видео, на котором две женщины из Индонезии устраивают драку на свадьбе за еду. Гостей, которые начали толкать друг друга, безуспешно попытались успокоить окружающие. Об этом пишет Daily Mail.

На обнародованных кадрах показано, как две парадно одетые женщины выясняют отношения перед шведским столом. "Ты бесстыжая и бестактная. Ты что, хочешь накормить всю деревню?" – спросила одна из них. В ответ на это собеседница заявила, что может делать все, что хочет. "Жди своей очереди", – закричала она.

Смотрите видео – стюардессу выгнали с работы из-за желавшего свадьбы жениха:

Затем индонезийка в красном обвинила стоявшую перед ней в очереди гостью в зеленом, что та положила себе слишком много ренданга – национального индонезийского блюда из говядины, которую долго тушат в остро-пряном соусе на основе кокосового молока.

Пользователи социальных сетей сочли случай на свадьбе забавным. "И не стыдно вот так позориться перед людьми? Кошмар какой-то", – написал в комментариях один из юзеров.

Ранее "Сегодня" писали, как в самом центре Чернигова, возле клуба "Янтарная кошка", была снята на видео драка. По всей видимости, дерущиеся молодые люди были гостями свадьбы. Кроме этого, в сети распространяется видеозапись с массовой дракой на чеченской свадьбе. На ролике показана потасовка, которую начали гости торжества, участники свадебного кортежа.

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