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Gradient вызвал ажиотаж в сети: как найти своего двойника онлайн

В App Store и Google Play приложение распространяется бесплатно

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:11
Приложение Gradient может найти ваших знаменитых "двойников"
Приложение Gradient может найти ваших знаменитых "двойников"
Фото: Pixabay

Приложение Gradient, с помощью которого можно найти своего знаменитого "двойника", вызвало настоящий ажиотаж в интернете. Юзеры массово загружают в социальные сети забавные фотографии и хвастаются схожестью с принцессой Дианой, Леонардо ди Каприо и даже Владимиром Зеленским!

Смотрите видео: интернет перегружен фотографиями FaceApp

Стоит отметить, что фоторедактор появился в магазинах цифровой дистрибуции давно, но возможность сравнения лиц стала доступна пользователям только с последним обновлением. Система работает по простому принципу: нейросеть анализирует черты лица пользователя и с помощью базы подбирает похожую внешность, "превращая" любого человека в знаменитость.

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В App Store функция описывается как дополнение к фоторедактору. "Представляем нашу новую развлекательную функцию – самая точная в мире технология поиска похожих личностей! Узнай, кто из исторических личностей или селебрити имеет с тобой общие черты, и поделись невероятным результатом с друзьями", – отмечают разработчики.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

К слову, в App Store и Google Play приложение распространяется бесплатно, но некоторые функции доступны только при оформлении подписки.

Правда, насчет точности технологии и "похожести" личностей можно было бы поспорить.

Напомним, что ранее в интернет-меме 10 Years Challenge увидели угрозу смартфонам. В свою очередь, Instagram пообещал запретить издевательства над пользователями.

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Источник: Сегодня
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