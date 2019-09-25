Gradient вызвал ажиотаж в сети: как найти своего двойника онлайн
В App Store и Google Play приложение распространяется бесплатно
Приложение Gradient, с помощью которого можно найти своего знаменитого "двойника", вызвало настоящий ажиотаж в интернете. Юзеры массово загружают в социальные сети забавные фотографии и хвастаются схожестью с принцессой Дианой, Леонардо ди Каприо и даже Владимиром Зеленским!
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Стоит отметить, что фоторедактор появился в магазинах цифровой дистрибуции давно, но возможность сравнения лиц стала доступна пользователям только с последним обновлением. Система работает по простому принципу: нейросеть анализирует черты лица пользователя и с помощью базы подбирает похожую внешность, "превращая" любого человека в знаменитость.
В App Store функция описывается как дополнение к фоторедактору. "Представляем нашу новую развлекательную функцию – самая точная в мире технология поиска похожих личностей! Узнай, кто из исторических личностей или селебрити имеет с тобой общие черты, и поделись невероятным результатом с друзьями", – отмечают разработчики.
К слову, в App Store и Google Play приложение распространяется бесплатно, но некоторые функции доступны только при оформлении подписки.
Правда, насчет точности технологии и "похожести" личностей можно было бы поспорить.
Напомним, что ранее в интернет-меме 10 Years Challenge увидели угрозу смартфонам. В свою очередь, Instagram пообещал запретить издевательства над пользователями.
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