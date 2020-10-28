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Грудь девятого размера обрекла девушку на одиночество (фото)

Сегодня, 08:05

Ивонн Бар собирает деньги на новую операцию

26-летняя немецкая модель Ивонн Бар, которая сейчас живет в США, перенесла несколько операций по увеличению груди с первого до девятого размера. По словам девушки, этот необдуманный поступок пустил под откос ее личную жизнь. Об этом пишет таблоид Daily Star.

Ивонн отважилась на кардинальные изменения внешности, чтобы справиться с комплексами: ее дразнили из-за отсутствия форм еще со школы. Всего девушка потратила на операции 47 тысяч долларов. Она четыре раза увеличивала грудь, сделала липосакцию, подтяжку ягодиц, а также вколола себе филлеры и ботокс.

Фото: instagram.com/yvonne_bar
Фото: instagram.com/yvonne_bar

Однако Бар осталась недовольна результатом. Помимо проблем со здоровьем (модель страдает от болей в спине из-за огромного объема груди) у нее не складывается личная жизнь.

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"Мужчины относятся ко мне как к развлечению и не воспринимают всерьез", – пожаловалась Ивонна. Она заявила, что некоторое время встречалась с футболистом, однако тот отказывался выходить с ней в свет, так как стеснялся ее "фальшивой груди".

Фото: instagram.com/yvonne_bar
Фото: instagram.com/yvonne_bar

Бар хочет снова уменьшить грудь и активно собирает деньги на новую операцию через свой аккаунт на OnlyFans.

Напомним, ранее обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу.

Смотрите видео: назван размер груди, которым больше всего довольны женщины

Кроме этого, мы писали об австралийке, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: instagram.com/yvonne_bar
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