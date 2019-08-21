Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

В Харькове женщина эротически станцевала в фонтане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
Украинка станцевала в фонтане
Украинка станцевала в фонтане
Фото: Pixabay

В Instagram-аккаунте h_kharkov появился снятый очевидцами курьезный ролик, на котором показана жительница Харькова, танцующая в фонтане.

INSTAGRAM

На кадрах видно, как взрослая женщина, одетая в черные брюки и кофту, стоит посреди струй фонтана, бьющего из земли. Женщина "неуверенно" выгибается и пританцовывает. В конце своего "выступления" она облизывает языком струю воды. При этом ей в рот попадают волосы, и она начинает их выплевывать.

Смотрите видео: в киевской школе танцев женщины с пышными формами танцуют танго

За кадром слышны голоса женщины и мужчины, комментирующих происходящее. Они предположили, что это может быть перфоманс или женщина находится под действием опьяняющих веществ.

Напомним, в столице работает школа танцев для женщин с пышными формами. Еще несколько лет назад они стеснялись танцевать даже дома, а теперь покоряют большую сцену. Кроме этого, мы рассказывали, как сотрудник аэропорта станцевал на взлетной полосе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Жаркий танец Месси с женой на Ибице: звезда футбола зажигает на курорте "Как шимпанзе": забавный танец принца Гарри сняли на видео Перед отставкой Тереза Мэй сплясала под ABBA: видео взорвало сеть Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео
видео Харьков курьез фонтан прикол танец
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Приголомшлива дружина чемпіона світу, якому всі заздрять (фото)
Приголомшлива дружина чемпіона світу, якому всі заздрять (фото)
Прическа, от которой этим летом будут без ума все
Прическа, от которой этим летом будут без ума все
Блинчики для детей от года: рецепт с творогом
Блинчики для детей от года: рецепт с творогом

Популярные статьи

Сегодня, 14:04Travel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

Вчера, 19:03Техно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

Вчера, 13:09Travel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

Вчера, 11:39Fun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

Вчера, 10:28Fun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 августаFun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

19 августаШоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

19 августаШоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

19 августаFun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

19 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

19 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

19 августаТехно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Маринованный острый перец на зиму
Маринованный острый перец на зиму
Бег и курение: можно ли совмещать?
Бег и курение: можно ли совмещать?
Что и когда именно есть перед тренировкой
Что и когда именно есть перед тренировкой
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится