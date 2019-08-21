"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

В Харькове женщина эротически станцевала в фонтане

Украинка станцевала в фонтане Фото: Pixabay

В Instagram-аккаунте h_kharkov появился снятый очевидцами курьезный ролик, на котором показана жительница Харькова, танцующая в фонтане.

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На кадрах видно, как взрослая женщина, одетая в черные брюки и кофту, стоит посреди струй фонтана, бьющего из земли. Женщина "неуверенно" выгибается и пританцовывает. В конце своего "выступления" она облизывает языком струю воды. При этом ей в рот попадают волосы, и она начинает их выплевывать.

Смотрите видео: в киевской школе танцев женщины с пышными формами танцуют танго

За кадром слышны голоса женщины и мужчины, комментирующих происходящее. Они предположили, что это может быть перфоманс или женщина находится под действием опьяняющих веществ.

Напомним, в столице работает школа танцев для женщин с пышными формами. Еще несколько лет назад они стеснялись танцевать даже дома, а теперь покоряют большую сцену. Кроме этого, мы рассказывали, как сотрудник аэропорта станцевал на взлетной полосе.

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