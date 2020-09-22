Gucci создал модные джинсы с пятнами от травы – купить можно за 22 тысячи гривен (фото)

Эти джинсы стали частью мужской коллекции сезона осень-зима 2020/21

Итальянский производитель люксовых вещей Gucci представил экологически чистые джинсы с эффектом поношенности – пятнами от травы в области колен. Это часть мужской коллекции сезона осень-зима 2020/21. Цена новинки – 600 фунтов стерлингов (21,6 тыс. гривен). Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

"Джинсы сшиты из органического хлопкового денима с эффектом состаренности и специальной обработкой, которая создает иллюзию пятен", – указывается в описании товара на официальном сайте.

Gucci выпустил джинсы с пятнами за 22 тысячи гривен Фото: Gucci.com

В Gucci уверены, что их "обновка" стирает границы между винтажем и современностью.

Кроме того, в новой коллекции итальянского бренда появились тусклые шерстяные свитера с дырками, вырезами и торчащими нитями.

К слову, это уже не первая "модная выходка" Gucci. В прошлом году производитель выпустил грязные кроссовки за 870 долларов – об этом также написали почти все мировые СМИ.

Ранее Сегодня.Lifestyle писали об американской компании MSCHF, которая представила кроссовки Jesus Shoes ("Обувь Иисуса"). Основой для новинки послужили кроссовки Nike Air Max 97, в подошве которых залита святая вода из реки Иордан. Модель разошлась за считанные минуты после того, как поступила в продажу.

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Кроме этого, на сайте американского онлайн-ретейлера Fashion Nova появились зауженные джинсы под названием Party in the Back Skinny Jeans. Спереди они выглядят как обычные синие джинсы, однако на обратной стороне дизайнеры сделали два широких разреза.

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