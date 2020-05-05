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Гуляющий по городу чихуахуа с пакетом на голове удивил пользователей Сети: фото

Пес попал на обложку серьезного материала про коронавирус

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:58

Авторы сингапурской газеты The Straits Times проиллюстрировали материал о коронавирусе фотографией, на которой изображена пожилая женщина на велосипеде, выгуливающая свою собаку с прозрачным пакетом на голове. Читатели издания поинтересовались, что все это значит.

Статья опубликована 29 апреля и рассказывал о том, что в Сингапуре зафиксирована низкая смертность от коронавируса. Однако среди пожилых людей "картина" не настолько радужная – из-за коронавируса умирает каждый пятый инфицированный пациент старше 80 лет. Однако пожилые люди, не смотря на смертельную опасность, все равно продолжают выходить на улицу.

Собака с пакетом на голове гуляет в Сингапуре
Собака с пакетом на голове гуляет в Сингапуре
Фото: facebook.com/Rachel.liawtc

В качестве иллюстративного фото редакторы выбрали, на первый взгляд, обычный снимок улицы времен карантина. Но, если присмотреться, можно увидеть пса, который бежит с пакетом на голове. Под постом разгорелась дискуссия: почему собака бегает с пакетом на голове?

Скриншот с сайта The Straits Times

"Все видят собаку с пластиковым пакетом на голове?", "С этим псом все в порядке?", "Собака тоже боится вируса, поэтому надела маску?" – задаются вопросами пользователи Сети. Некоторые из них считают, что "это насилие над животными".

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Новость о "собаке с пакетом на голове" быстро дошла до ее владельцев. "Да, это моя любимая мама и ее чихуахуа по кличке Бейби. Я подарила ей любимчика где-то 7 или 8 лет назад. Кстати, это не "пакет", а очень тонкая, мягкая, дышащая сетка. Мы уже давно используем это защитное средство, чтобы минимизировать контакты Бейби с другими собаками", – написала на своей странице в Facebook девушка по имени Рейчел Лио.

Напомним, ранее парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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