Гуляющий по городу огромный морской слон посеял панику (видео)

Курьезный инцидент произошел в чилийском городе Пуэрто-Сиснес

Морской слон размером с миниатюрную машину напугал жителей чилийского города Пуэрто-Сиснес. Огромное животное, разгуливающие по улицам населенного пункта, снял на видео работник местной радиостанции Мануэль Новоа. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Чтобы спасти морского слона, была организована целая спасательная операция под руководством полицейских и служащих чилийского военно-морского флота (ВМФ). Поскольку животное могло умереть от обезвоживания, его периодически поливали водой.

Видео: Facebook

На кадрах показано, как толпа людей натягивает брезент по обе стороны дороги и помогает тюленю вернуться в океан. Отмечается, что зверь благополучно добрался до воды и уплыл.

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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как тюлень приплыл в Австралию на корабле. Кроме этого, мы писали о необычной проблеме, с которой столкнулись жители небольшого канадского городка Роддиктон-Байд-Арм. Дело в том, что на улицах населенного пункта заметили десятки тюленей.

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