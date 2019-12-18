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Ханука 2019: дата, история и традиции праздника

Когда отмечается Ханука в 2019 году, и как евреи празднуют Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38

Близится красивый и значимый еврейский праздник Рождества – Ханука. Это праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Когда отмечается Ханука 2019 в Израиле, какова история и традиции праздника Хануки, узнайте в нашей статье.

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Ханука начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней, до 2 или 3 числа месяца тевета. В 2019 году празднование Хануки начинается с вечера 22 декабря и продлится до вечера 30 декабря.

Что такое Ханука у евреев: история и значение праздника

Еще в 332 году до н.э. город Иудея добровольно перешел под власть Александра Македонского, который не вмешивался в религиозную жизнь евреев. Но после его смерти все изменилось – город неоднократно переходил с рук одной династии в руки другой.

Горячей точкой стал приход к власти Антиоха Епифана в 175 году до н.э., при нем эллинизация негреческого населения города приобрела особо жесткие формы: Тора была под запретом, а соблюдение еврейских законов – серьезным преступлением. Кроме того, Антиох дал свое имя Иерусалиму и разграбил Храм.

Иудеи были не согласны с таким положением дел и начали восстание. Предводителем стала семья Маккавеев. Незначительное войско повстанцев и отсутствие у них хорошего оружия не помешали вытеснить армию Антиоха за пределы города. Делали они это отдельными небольшими отрядами.

За три года Иерусалим был освобожден от Антиоха и его армии. По легенде, поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, которого хватило лишь на один день. Но, случилось чудо – огонь в золотой меноре горел целых восемь дней. Таким образом был заново освящен Храм.

Традиции праздника Хануки

Основной традицией праздника стало событие, связанное с освящением Храма. Согласно ей, каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день праздника, две – во второй, и так до восьми, используя для этого специальный подсвечник – ханукию.

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Как называются свечи на Хануку. Фото: pixabay

Располагают свечи с подсвечником напротив мезузы, при входе в комнату, где обычно собираются все члены семьи. Отмечается, что свет ханукальных свечей нельзя использовать в бытовых целях – например, для чтения.

После победы евреев в 164 году до нашей эры было установлено, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислев, будут днями веселья. При этом дни Хануки не являются выходными в Израиле, т.к. люди продолжают работать.

К слову, Ханука означает торжественное открытие, освящение. В этот день принято произносить благодарственную молитву "Галель" и угощать детей сладостями, давать им деньги.

Во время этого праздника принято играть в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы "Чудо великое было здесь" (если дело происходит в Израиле) или "Чудо великое было там" (в диаспоре).

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Ханукальный волчок. Фото: pixabay

На Хануку готовят пончики из дрожжевого теста с разными начинками и латекс. При этом главным компонентом этих блюд является растительное масло, ведь праздник касается масла.

Еврейская мудрость гласит: "Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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