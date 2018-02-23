Хищник напал на мужчину в глубинах океана: невероятное видео

Молодой человек осматривал коралловый риф, когда на него напало это существо

Дайвер из Польши Бартош Лукасик подвергся нападению огромной мурены в бухте Содвана в Южной Африке. Видеозапись произошедшего он разместил на YouTube.

Молодой человек осматривал коралловый риф, как вдруг перед ним появились две мурены. Одна из них сначала угрожающе открыла пасть, а затем бросилась на дайвера.

Туристу удалось оторваться от атакующей рыбы. Он отметил, что не провоцировал мурен и они напали на него без причины.

Мурены – это рыбы змеевидной формы длиной до 1,5 метра и весом до 50 кг. Как правило, они питаются другими рыбами, но нападают также и на ракообразных, и на осьминогов, которых ловят из засады. Укус мурены не ядовит для человека, но очень болезнен.

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